Сенаторы обсудили вопросы международного научно-технического сотрудничества России

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Мероприятие, в котором принял участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Григорий Карасин

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Игорь Морозов и Виктор Смирнов

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Ильяс Умаханов

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Виктор Кресс

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Дмитрий Василенко

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Владимир Бекетов

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Римма Галушина

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Валерий Марков

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Лилия Гумерова

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Павел Зенькович

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Ольга Хохлоа и Дина Оюн

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Александр Вайнберг

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Наталия Косихина и Елена Грешнякова

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Лилия Гумерова

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Сенаторы рекомендовали палате одобрить Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к нему».

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Первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области отметил, что соглашение позволит актуализировать существующий формат сотрудничества России и ЦЕРН.

Сенатор напомнил, что документы были подписаны в Женеве 16 апреля 2019 г. Согласно соглашению стороны используют свое сотрудничество исключительно в невоенных целях. «Соглашение позволит расширить участие России в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории нашей страны. Ратификация отвечает национальным и государственным интересам России».

В обсуждении вопроса приняла участие статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич.

Соглашение откроет новые перспективы сотрудничества России и ЦЕРН, включая возможности в рамках национального проекта «Наука»

Как отметила Лилия Гумерова, соглашение откроет новые перспективы сотрудничества России и ЦЕРН, включая возможности в рамках национального проекта «Наука».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представила проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции». Авторами инициативы выступили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, депутаты ГД.

Парламентарий проинформировала, что документ принят в первом чтении. «Законопроект поможет решению важнейшей задачи по обеспечению качественного питания и укрепления здоровья подрастающего поколения».

Сенатор сообщила, что вносятся изменения в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». «Устанавливается обязательность обеспечения одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования, предусматривающее наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка, что создает обязательную гарантию на обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальных классов».

Члены Комитета СФ предложили проработать ряд отдельных положений законопроекта ко второму чтению.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что рассматриваемый законопроект соответствует задачам национальных проектов «Образование», «Демография» и «Здоровье».

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