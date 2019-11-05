Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов».

Олег Мельниченко

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Наталия Косихина

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Вячеслав Тимченко

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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Заседание Совета по местному самоуправлению при СФ

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В своем выступлении Олег Мельниченко остановился на актуальных для муниципалитетов вопросах и проблемах, возникающих на местах в ходе реализации национальных проектов, и обозначил возможные меры по их решению.

В национальных проектах поставлена амбициозная задача, которая потребует мобилизации усилий всех органов власти

Глава Комитета СФ подчеркнул, что тема заседания непосредственно связана с реализацией задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ и в майском Указе. Глава государства подчеркнул, что результаты национальных проектов должны быть видны на уровне каждого муниципалитета. «Мы хотим посмотреть, какая конкретная помощь необходима в этих вопросах от Совета Федерации и профильных министерств. В национальных проектах поставлена амбициозная задача, которая потребует мобилизации усилий всех органов власти», — заявил Олег Мельниченко. Успешная реализация национальных проектов будет определяться, в первую очередь, эффективной работой на местах, уверен парламентарий. «Никто так досконально как вы – представители регионов и муниципальных образований — не знает о злободневных проблемах, которые мешают реализации нацпроектов».

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По словам законодателя, сегодня муниципалитеты деятельно включаются в выполнение национальных задач, принимают свои программы, планы мероприятий, заключают соглашения с региональными органами власти. Среди наиболее востребованных направлений: демография, здравоохранение, окружающая среда, строительство, реконструкция автомобильных дорог, формирование комфортной городской среды. Например, у сельских жителей появляется возможность получить медицинскую помощь в шаговой доступности.

При этом сенатор указал на ряд проблем, которые пока мешают реализации национальных задач. «Необходимо развивать эффективную модель совместной работы по реализации задач майского Указа главы государства. Это касается участия представителей органов местного самоуправления в принятии решений». Это крайне важно для увязки всех программ и проектов в рамках национальных задач, подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава Комитета СФ считает, что участие органов местного самоуправления в этой работе должно быть более весомым. Он заявил о необходимости включения представителей муниципалитетов в состав участников региональных проектных офисов. Сенатор обратил внимание, что пока не сформировался целостный подход к информированию граждан о реализации нацпроектов на местах.

По словам парламентария, муниципалитеты волнует слабое финансирование мероприятий в рамках нацпроектов. Долговые обязательства муниципалитетов, особенно на селе, продолжают расти. На это неоднократно обращал внимание Совет Федерации.

Олег Мельниченко назвал ряд направлений, где муниципалитетам отводится важная роль. Например, обращение с бытовыми отходами, формирование комфортной среды.

Сенатор считает, что недостаточное ресурсное обеспечение муниципалитетов негативно сказывается на цифровизации муниципального управления, так как они ведут свою документацию без должного методического сопровождения. «Здесь просто необходима координация с федеральными и региональными органами государственной власти». В качестве примера, законодатель напомнил о проекте «Умный город».

Также Олег Мельниченко выразил уверенность, что реализация масштабных и многоструктурных задач, заложенных в национальных проектах, просто немыслима без высококвалифицированных кадров.

По итогам заседания участники приняли решение, которое будет дорабатываться с учетом поступивших предложений. В решении отражены конкретные рекомендации федеральным, региональным и местным органам власти, а также Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области члены Совета Федерации, член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президент Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)», председатель высшего совета ассоциации «Национальная ассоциация развития местного самоуправления» Виктор Кидяев, заместитель Министра финансов РФ Владимир Колычев, заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, заместитель Министра просвещения РФ Марина Ракова, заместитель Министра юстиции РФ Сергей Быстревский, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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