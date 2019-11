Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w Gali 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej oraz numer telefonu komórkowego) przyjmuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod adresem: do 6 listopada 2019 r. (środa) do godz. 10.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Dariusz Marszałek, tel. 605 969 626.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 18.00-18.30. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane. Prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.

Source: President of Poland in Polish