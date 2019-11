Valsts prezidents novērtē Latvijas iedzīvotājiem sniegto iespēju saņemt zvērinātu notāru pakalpojumus ar videokonferenču starpniecību

5. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes notāru darbā un uzklausītu padomes priekšlikumus tiesiskuma stiprināšanā. Tikšanās laikā padome iepazīstināja Valsts prezidentu ar to, kā Latvijas notariāts pēdējo divu gadu laikā ir modernizējies, attīstot elektroniskos pakalpojumus un kļūstot aizvien pieejamāks Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas Latvijas teritorijā vai ārpus tās robežām. Tādējādi Latvija kļuvusi par pirmo un pagaidām vienīgo valsti Eiropā, kas iedzīvotājiem nodrošina vairākus zvērinātu notāru sniegtos pakalpojumus elektroniski, piemēram, pilnvaru izsniegšana un apstiprināšana, dokumentu apliecinājuma (apostille) saņemšana, konsultāciju un pakalpojumu saņemšana videokonferences veidā u. c. E. Levits augsti novērtēja padomes veikumu digitālo pakalpojumu attīstīšanā. Tāpat Valsts prezidents interesējās par padomes redzējumu, kā notariāts varētu iesaistīties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā nekustamo īpašumu nozarē. Padome saredz stingrāku notāru kontroli pār nekustamo īpašumu darījumiem, proti, kā obligātu paredzot notāra apliecinājumu nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Tādējādi tiktu aizsargātas valsts un sabiedrības intereses, veicināts tiesiskums un sociālais taisnīgums.

Source: President of Latvia in Latvian