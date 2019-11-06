А. Клишас: Требования о раскрытии информации не в полной мере соотносятся с объемом санкционного давления на российских эмитентов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил по итогам доклада в Совете Федерации Председателя Центробанка РФ о развитии финансовых рынков и внедрению современных финансовых технологий.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил по итогам доклада Председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на заседании палаты.

Парламентарий отметил, что в действующем законодательстве ряд федеральных законов предусматривают раскрытие информации эмитентами ценных бумаг.

«Банк России как мегарегулятор определяет, в частности, правила работы на рынке российских эмитентов ценных бумаг. Большое значение в этой связи играют положения Банка России, регулирующие отдельные вопросы допуска ценных бумаг к торгам и устанавливающие требования к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг», — сказал Андрей Клишас.

Смотрите также

Сенатор отметил, что в этой связи вызывают некоторое беспокойство пункты Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», предусматривающие раскрытие информации о планируемой деятельности, о членах органов управления, об аффилированных лицах, контрагентах, а также о заемном финансировании и т. д.

Банку России необходимо учитывать риски использования такой («неограниченной») информации для подготовки очередных санкционных мер в отношении российских эмитентов

Андрей Клишас попросил обратить внимание Банка России на то, что указанные требования, а также стремление к их расширению и ужесточению не в полной мере соотносятся с объемом санкционного давления, оказываемого на российских эмитентов.

«Банку России необходимо сосредоточить свое внимание на механизмах, уже содержащихся в действующем законодательстве и подразумевающих ограничение раскрытия такой информации, и которые, по неизвестным причинам, не реализованы», — пояснил сенатор.

«Многие предложения, затрагивающие сферу корпоративного управления, зачастую прикрываются необходимостью соответствия международным стандартам. Стоит отметить, что само по себе данное соответствие приветствуется. Вместе с тем оно не должно ставиться во главу угла при управлении компанией, эффективность определяется тем, насколько эти стандарты позволяют расти капитализации компаний в целом» – заявил Андрей Клишас.

По мнению парламентария, в рамках своей деятельности Банку России необходимо учитывать риски использования такой («неограниченной») информации для подготовки очередных санкционных мер в отношении российских эмитентов, что может нанести существенный экономический ущерб многим из них.

Сенатор отметил, что Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству будет внимательно рассматривать все предложения Центрального Банка в этой сфере.

MIL OSI