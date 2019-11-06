Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил письмо заместителю Председателя Правительства.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой о подготовке кадров для новых школ и больниц.

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Сенатор обратил внимание вице-премьера РФ, что в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» планируется строительство значительного количества больниц, медицинских учреждений и организаций, поликлиник, школ, детских садов и других образовательных учреждений. «Важной задачей является наполнение указанных выше организаций и учреждений квалифицированными кадрами».

Например, федеральным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предполагается сократить дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, а также в государственных и муниципальных медицинских организациях, говорится в письме.

При этом на сегодняшний день дефицит врачей и среднего медперсонала в сфере здравоохранения только в поликлиниках составляет 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала. По данным 2018 года дефицит кадров в первичном звене составлял 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Дефицит врачей и среднего медперсонала в сфере здравоохранения только в поликлиниках составляет 25 тысяч врачей

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время в Свердловской области дефицит врачей достиг 30 процентов, а на скорой помощи – 40 процентов. В больницах больше всего не хватает хирургов, кардиологов и психиатров, а в сельской местности – фельдшеров.

Сенатор сообщил, что отмечается острый дефицит детских врачей в Ставропольском крае. Так, укомплектованность детскими врачами-специалистами медицинских организаций на территории города Ессентуки составляет 69 процентов (количество работающих детских врачей — 57 человек). Укомплектованность детскими врачами специалистами Изобильненской районной больницы составляет 42 процента (количество работающих детских врачей — 18 человек). Укомплектованность детскими врачами специалистами Минераловодской районной больницы составляет 42 процента (количество работающих детских врачей — 48 человек). Укомплектованность детскими врачами специалистами Нефтекумской районной больницы составляет 63 процента (количество работающих детских врачей — 25 человек).

«Движение медицинского персонала в Забайкальском крае в динамике с 2013 по 2018 гг. отражает уменьшение количества врачей на 591 человека, среднего персонала – на 1588 человек. В соответствии с методикой расчета потребности в медицинских кадрах для реализации программы государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории края расчетная потребность во врачах на 2018 г. составила 4 384 человека, при этом наибольший дефицит врачей отмечается в амбулаторно-поликлиническом звене – 404 человека, дефицит в стационарном звене – 55 человек, дефицит службы врачей скорой медицинской помощи –56 человек», — говорится в письме.

«Указанная статистика противоречит и задачам повышения качества медицинской помощи», — отметил парламентарий.

Андрей Кутепов подчеркнул, что в сфере образования также отмечен дефицит кадров как в дошкольном, так и в последующих ступенях образования. Согласно статистическим данным, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5 процентов. «Профессия педагога и воспитателя не популярна и не авторитетна для большинства выпускников школ. В результате учителя работают на несколько ставок, не хватает учителей – предметников в школе и воспитателей в детских садах. Отрицательными факторами является низкая заработная плата и большая нагрузка.

«На основании изложенного прошу Вас поручить профильным министерствам предоставить информацию о количестве кадров в сфере здравоохранения и образования, необходимых для реализации национальных проектов (с указанием количества человек, необходимых в каждом регионе), а также информацию о том, сколько специалистов в сфере образования и здравоохранения выпустят ВУЗы и образовательные организации среднего специального образования в 2020 году и сколько из них имеют договоры на целевое обучение», — подчеркнул он.

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