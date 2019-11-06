Внесены изменения в КоАП РФ, касающиеся правонарушений в области пользования недрами без лицензии

Source: Russia – Council of the Federation

Документ на рассмотрение коллег представил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству О. Цепкин.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Смотрите также

Докладчиком выступил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

Федеральным законом предусматривается возможность проводить административное расследование в случае выявления административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов», когда имеется необходимость в осуществлении экспертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат.

MIL OSI