В Красноярском крае суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с депутата и его супруги денежных средств и имущества на сумму более 8 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ачинская городская прокуратура Красноярского края обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с депутата городского Совета депутатов 3,4 млн. рублей, являющихся эквивалентом стоимости части квартиры в г. Сочи, и обращении в доход государства квартиры, принадлежащей его супруге на праве собственности, стоимостью 5,4 млн. рублей, в отношении которых не подтверждена законность доходов, направленных на их приобретение.

Основанием для обращения в суд послужили материалы, полученные в ходе прокурорской проверки исполнения требований Федеральных законов «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О противодействии коррупции».

Установлено, что в 2017 году депутатом и его супругой приобретены две квартиры общей стоимостью 9,8 млн. рублей, что значительно превышало совокупный доход семьи за 2014, 2015 и 2016 годы (почти на 4,8 млн. рублей).

Ответчики в качестве одного из источников средств, затраченных на приобретение квартир, указали два договора дарения на суммы 3 и 5 миллионов рублей. Однако проверкой установлено, что у дарителя отсутствовала финансовая возможность в осуществлении дара в таком размере.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор направил в суд заявление о взыскании с депутата в доход государства суммы, эквивалентной стоимости части спорной квартиры, и обращении в доход государства квартиры, приобретенной супругой депутата.

Требования Ачинского городского прокурора судом удовлетворены в полном объеме. С депутата взыскано более 3,4 млн. рублей. Квартира, принадлежащая его супруге, обращена в доход Российской Федерации.

Красноярский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчиков отклонил.

Судебное постановление вступило в законную силу.

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