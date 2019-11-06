В. Тимченко: Мы уделяем большое внимание вопросам правового регулирования цифровизации

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Современные тенденции законодательного регулирования цифровой трансформации экономики».

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «Современные тенденции законодательного регулирования цифровой трансформации экономики».

Сенатор отметил, что Совет Федерации уделяет большое внимание теме правового регулирования цифровой экономики.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

1 из 18

Вячеслав Тимченко

2 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

3 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

4 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

5 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

6 из 18

Вячеслав Тимченко

7 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

8 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

9 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

13 из 18

Вячеслав Тимченко

14 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

15 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

16 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

17 из 18

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

18 из 18

«В верхней палате российского парламента постоянно действует экспертно-консультативный орган — Совет по развитию Цифровой экономики под руководством заместителя Председателя СФ Андрея Турчака», ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области — сказал Вячеслав Тимченко.

При разработке законодательных инициатив важно учитывать мнение профессионального и экспертного сообществ

По словам парламентария, при разработке законодательных инициатив важно учитывать мнение профессионального и экспертного сообществ. «Это позволит создать нормативную правовую базу, необходимую для развития прорывных технологий», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Смотрите также

На совещании обсуждались вопросы правового регулирования цифровой экономики и сервисов, а также рассматривались законопроекты, которые позволяют внедрить современные методы в различные сферы. Участники высказали предложения и представили ряд поправок к обсуждаемым документам.

В дискуссии приняли участие слушатели программы «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В ходе мероприятия Вячеслав Тимченко поддержал ряд инициатив, подготовленных студентами в процессе обучения.

MIL OSI