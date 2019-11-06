Г. Карелова: Совет Федерации готов оказывать всестороннюю поддержку развитию семейного предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в открытии Второго форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в открытии Второго форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».

Как напомнила вице-спикер СФ, благодаря поддержке Президента РФ российское семейное предпринимательство получило мощный импульс к развитию. По ее словам, глава государства одобрил ряд инициатив Торгово-промышленной палаты РФ и дал поручения по законодательному закреплению понятия «семейное предприятие».

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Галина Карелова подчеркнула, что Совет Федерации готов оказывать всестороннюю поддержку развитию законодательства о семейном предпринимательстве. Она также напомнила, что при активном участии верхней палаты парламента принят федеральный закон о социальном предпринимательстве.

Заместитель Председателя СФ отметила, что целями Форума являются популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса, а также обсуждение наиболее успешных законодательных мировых практик. «В мире семейное предпринимательство является трендом, который поддерживается на уровне государства. Форум предоставляет возможности для обмена опытом и лучшими практиками, современными технологиями в этой сфере», — добавила она.

Галина Карелова приняла участие в открытии Второго форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия»

Галина Карелова выразила уверенность, что Форум пройдет в конструктивном ключе и откроет новые перспективы для дальнейшего развития и укрепления семейного бизнеса в нашей стране. «У основной темы Форума замечательная перспектива для дальнейшего развития. Мы рассчитываем на продолжение совместной работы», — сказала вице-спикер СФ.

В открытии приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.

Во Втором форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия» участвуют семейные предприниматели из 85 субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и территориальных торгово-промышленных палат, экспертного сообщества.

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