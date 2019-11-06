Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#ПО Полет#Ангара06.11.2019 17:07

Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом омский «Полет»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом производственное объединение (ПО) «Полет» (входит в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Госкорпорации «Роскосмос»), расположенное в Омске. Во время визита он проверил ход выполнения производственных программ и планы подготовки к серийному производству новых ракет-носителей «Ангара».

Во время посещения предприятия главу Роскосмоса сопровождали министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников, генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко и директор ПО «Полет» Виктор Шулико. Делегация осмотрела производственную территорию производственного объединения, оценила результаты, достигнутые в ходе реконструкции предприятия и этапы завершения замкнутого производства ракет «Ангара».

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о текущем состоянии изготовления ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-1.2», показал сборочный цех, подготовку к эксплуатации контрольно-испытательных станций для проведения электрических испытаний ракет-носителей лёгкого и тяжёлого классов «Ангара».

В цехе изготовления баков была показана работа сварочного и сборочного участков, участок окончательной сдачи обечаек ракеты-носителя «Ангара». На участке изготовления вафельных панелей для баков директор ПО «Полет» Виктор Шулико доложил о введении в производство нового оборудования. На осмотре реконструируемой территории руководителю Роскосмоса были внесены предложения по введению механического производства по замкнутому циклу.

На завершающем этапе визита Дмитрий Рогозин провел рабочее совещание, в ходе которого на повестку дня были вынесены аспекты создания производства замкнутого цикла для серийного изготовления ракет-носителей «Ангара» в омском филиале Центра Хруничева, в том числе ход работ по реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей ПО «Полет» и выполнение сроков по перемещению производства с московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в город Омск.

Генеральный директор Центра Хруничева отчитался о выполнении предприятием годовой производственной программы и гособоронзаказа за 2019 год, а также доложил о планах организации работы на московской и омской площадках Центра в период до 2023 года. В настоящее время в Омске идет изготовление второй лёгкой ракеты «Ангара-1.2» и третьей тяжёлой ракеты «Ангара-А5».

Как сообщил Алексей Варочко, начиная с 2021 года, ПО «Полет» будет поставлять полностью готовые блоки первой ступени ракет «Ангара» на московский ракетно-космический завод для окончательной сборки.

Серийный выпуск ракет-носителей семейства «Ангара» в рамках Федеральной космической программы на производственном объединении «Полет» будет организован к 2023 году.

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