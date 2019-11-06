К. Косачев принял участие в шестой Встрече председателей парламентов государств «Группы двадцати» в Японии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с отдельным докладом по теме «Усилия, направленные на решение глобальных проблем и достижение Целей устойчивого развития».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в соответствии с приглашением японской стороны и Председателя Межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон, принял участие в 6-й Встрече председателей парламентов государств «Группы двадцати», которая состоялась в Японии (г. Токио) 4 ноября 2019 года.

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В ходе пленарного заседания Константин Косачев выступил с отдельным докладом по теме «Усилия, направленные на решение глобальных проблем и достижение Целей устойчивого развития (ЦУР)». В докладе была особо отмечена роль России, которая на глобальном уровне активно способствует реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030).

В рамках «парламентской двадцатки» Константин Косачев принял участие во встрече с Первым заместителем Председателя Сената Франции Филиппом Даллье и заместителем Национальной Ассамблеи Франции Летицией Сен-Поль. Обсуждались перспективы взаимодействия по линии верхних палат в подготовке очередного совместного доклада о российско-французских отношениях.

Также в Токио состоялась отдельная беседа Константина Косачева с Председателем Палаты Советников Парламента Японии Акико Санто, которой было передано личное послание от имени Председателя Совета Федерации. В послании констатировалось удовлетворение по поводу нынешнего уровня российско-японских отношений, в первую очередь межпарламентских связей, и выражалась надежда на продолжение активного диалога по линии возглавляемого Константином Косачевым Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российским Дискуссионным клубом Либерально-демократической партии Палаты Советников Парламента Японии, председателем клуба Хиросигэ Сэко. Кроме того, в послании речь шла и об очередном заседании Совета губернаторов России и Японии, которое, как ожидается, должно пройти в Японии в следующем году.

Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Рабочая поездка Константина Косачева в Японию

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Состоялся разговор с представителем Королевства Саудовской Аравии Альфахади Найефом относительно сроков и места проведения очередной, седьмой Встречи председателей парламентов государств «Группы двадцати», а также о продолжении двустороннего межпарламентского взаимодействия.

Во время встречи с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом выражена заинтересованность в наращивании межпарламентского диалога по линии комитетов по международным делам. В беседе также принял участие председатель профильного Комитета Великого Национального Собрания Турции Волкан Бозкыр.

В ходе пребывания в Японии Константин Косачев провел встречи в Палате Советников Парламента Японии с председателем Дискуссионного клуба, координатором фракции Либерально-демократической партии Палаты Советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко, председателем Комитета по международным делам и обороне Палаты Советников Парламента Японии Цунэо Китамурой, председателем Партии «Большая земля», депутатом Палаты Советников Парламента Японии Мунэо Судзуки.

В ходе переговоров подробно обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия, налаживания сотрудничества по линии комитетов по международным делам, которое в отличие от других механизмов двустороннего взаимодействия пока не получило своего развития.

Хиросигэ Сэко подтвердил готовность к проведению очередного совместного заседания Дискуссионного клуба и Консультативного совета в Японии в феврале 2020 года. Подробно обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к проведению второго заседания Совета губернаторов России и Японии в этой стране.

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