Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#КРК СТК06.11.2019 10:00

НТС по космическому ракетному комплексу сверхтяжелого класса

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялся расширенный Научно-технический совет (НТС) по рассмотрению эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК).

В нём приняли участие представители РКК «Энергия» и предприятий-соисполнителей: РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, НИИСК, КБ «Мотор», КБТХМ, РКС, НПО «Энергомаш», НПО автоматики, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПЦАП, а также головных научно-исследовательских организаций: ЦНИИмаш, НПО «Техномаш», ГНЦ «Центр Келдыша» и Организации «Агат».

От Роскосмоса присутствовали исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации НКИ Андрей Мазурин, председатель НТС Роскосмоса Юрий Коптев и директор Департамента реализации программы КРК СТК Игорь Новиков. Также в заседании приняли участие генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре Александр Медведев, генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Евгений Микрин, генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов, генеральный конструктор ЦЭНКИ Алексей Богомолов и др.

С докладом о результатах разработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса выступил генеральный директор — генеральный конструктор РКК «Энергия» Николай Севастьянов. О результатах разработки составных частей эскизного проекта ракеты-носителя доложили: главный конструктор РКЦ «Прогресс» Александр Черевань; генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов; заместитель генерального конструктора КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Юрий Завора; главный конструктор филиала ЦЭНКИ — КБ «Мотор» Роман Чайка и главный конструктор филиала ЦЭНКИ — НИИСК Николай Абросимов.

Кроме того, с докладами выступили представители головных научно-исследовательских организаций: начальник Центра средств выведения и наземной космической инфраструктуры ЦНИИмаш Игорь Кузнецов; и.о. первого заместителя генерального директора по научно-исследовательской работе НПО «Техномаш» Анатолий Кузин; генеральный директор ГНЦ «Центр Келдыша» Владимир Кошлаков и руководитель направления Организации «Агат» Дмитрий Смирнов.

В своём выступлении Игорь Новиков подчеркнул, что предприятия кооперации и РКК «Энергия» как головной исполнитель контракта по разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса проделали огромную фундаментальную работу, принять которую необходимо до конца 2019 года.

По итогам заседания Научно-технический совет принял решение одобрить результаты эскизных проектов КРК СТК и его составных частей и представить их в Госкорпорацию «Роскосмос». Было отмечено, что представленные результаты эскизного проектирования КРК СТК подтверждают соответствие требованиям ТЗ, а также генеральному графику, утверждённому в декабре прошлого года генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Научно-технический совет рекомендовал провести техническое проектирование КРК СТК в 2020 году.

Для справки

Госкорпорацией «Роскосмос» был заключен государственный контракт на выполнение составной части опытно-конструкторской работы с РКК «Энергия» им. С.П. Королёва как головным исполнителем работ по разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Основная задача космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса — обеспечить проведение пилотируемых миссий на окололунную орбиту, а также выведение автоматических космических аппаратов и модулей космических станций нового поколения на околоземные орбиты, к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы. Согласно техническому заданию ракетный комплекс должен выводить не менее 80 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и не менее 20 т — на окололунную.

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