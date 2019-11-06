Н. Журавлев избран заместителем Председателя Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Ранее он занимал должность председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области избран на заседании Совета Федерации заместителем Председателя СФ.

Ранее эту должность занимал Евгений Бушмин.

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Кандидатуру Николая Журавлева внесла Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Она сообщила, что накануне это предложенное было поддержано на заседании Совета палаты.

Николай Журавлев работает в СФ с 2011 года, был заместителем председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, первым заместителем, затем председателем этого Комитета СФ. Имеет профильное образование, закончил Финансовую академию при Правительстве РФ, прошел специальный курс обучения в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, включен в Резерв Президента РФ.

Валентина Матвиенко отметила, что Николаем Журавлевым многое сделано в области законодательного обеспечения финансовой, экономической, банковской сферы. Парламентарий вносил ряд законодательных инициатив, которые поддержаны и приняты.

Сенаторы поддержали кандидату Николая Журавлева.

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