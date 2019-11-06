Source: Russia – Council of the Federation

Документ нацелен на укрепление международного антитеррористического сотрудничества.

Одобрена ратификация Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия

Смотрите также

По словам сенатора, Дополнительный протокол нацелен на укрепление международного антитеррористического сотрудничества в деле противодействия иностранным террористам-боевикам.

Определяется криминализация таких деяний как: участие в объединении или группе в целях терроризма; прохождение террористической подготовки; поездка за границу в целях терроризма; финансирование поездки за границу в целях терроризма; организация или содействие каким‑либо иным способом поездки за границу в целях терроризма.

Положениями протокола устанавливается порядок обмена информацией, касающейся лиц, направляющихся за границу с целью терроризма.

Законодатель подчеркнул, что Российская Федерация ратифицирует протокол с заявлением, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется соответствующая статья (поездка за границу в целях терроризма), будет рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и повлечет за собой уголовную ответственность.

MIL OSI