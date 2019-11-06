Одобрена ратификация соглашения между Правительством России и Европейской организацией ядерных исследований

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса.

Одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к нему».

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Сенатор отметил, что документ предусматривает расширение сотрудничества между российскими научно-исследовательскими институтами и ЦЕРН, которое успешно развивается более чем четверть века.

До настоящего времени сотрудничество Правительства РФ с ЦЕРН осуществлялось на основании соглашения от 30 октября 1993 года, которое прекращает действие с даты подписания нового соглашения.

«Новое соглашение расширяет сферы сотрудничества и придает взаимодействию долгосрочный характер», — подчеркнул Сергей Кисляк.

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