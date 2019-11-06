Одобрена ратификация соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения

Source: Russia – Council of the Federation

Соглашение подписано от имени правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании».

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов. МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл

По словам сенатора, соглашение заключено с целью использования и дальнейшего совершенствования систем спутниковой связи военного назначения в интересах повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников и организации взаимодействия между ними.

Сотрудничество сторон осуществляется через министерства обороны своих государств. Координация деятельности возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ.

Положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся порядка использования ресурса пропускной способности ретрансляторов действующих космических аппаратов военного назначения России; создания и использования новых спутниковых систем связи военного назначения, финансирования расходов, связанных с реализацией соглашения; передачи и защиты информации.

Кроме того, стороны обеспечивают выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование космических комплексов и систем спутниковой связи военного назначения и их элементов, в научно-исследовательских организациях и на предприятиях промышленности по сложившейся кооперации.

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