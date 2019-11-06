Одобрена ратификация соглашения стран СНГ по обеспечению помощи в случае возникновения радиационной аварийной ситуации

Source: Russia – Council of the Federation

Определяется, в том числе, порядок оказания помощи, финансирования деятельности, организации работы, информационного взаимодействия уполномоченных органов сторон.

Одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения о взаимодействии государств — участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий».

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин. КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы

Смотрите также

По словам сенатора, цель соглашения – безотлагательное предоставление помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий и защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Для этих целей определяются уполномоченные органы сторон, ответственные за осуществление сотрудничества в рамках соглашения, определяется порядок оказания помощи, финансирования деятельности, организации работы, технического оснащения, транспортировки воздушным транспортом и приоритетного въезда на территорию запрашивающей стороны групп по оказанию помощи, ввоза, вывоза и использования лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества, информационного взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов сторон между собой и с Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, пояснил сенатор.

Кроме того, продолжил законодатель, стороны способствуют унификации технических средств контроля в пунктах пропуска и гармонизации законодательства своих государств по реагированию на случай ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

MIL OSI