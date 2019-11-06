О встрече Посла/Постпреда Беларуси С.Терентьева с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

06-11-2019

6 ноября 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев встретился с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития при ЛАГ Ибрагимом Адамом аль-Духейри.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы практического сотрудничества Беларуси с арабскими странами в аграрной области, включая возможность запуска и реализации совместных проектов в сфере растениеводства, животноводства, ирригации, молочно-товарного производства. Рассмотрены также перспективы поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и техники в страны региона, подключения нашей страны к проектам по обеспечению продовольственной безопасности в арабских государствах, обмена передовым опытом и высокоэффективными технологиями, обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов из арабских стран в белорусских учебных заведениях.

В ходе встречи достигнута договоренность о направлении в ближайшее время в Беларусь делегации экспертов Арабской организации сельскохозяйственного развития для ознакомления с потенциалом сельского хозяйства нашей страны в целях выработки стратегии аграрного сотрудничества по линии Беларусь – страны-члены ЛАГ и подготовки возможного участия руководства ЛАГ в международной выставке ”Белагро“ в 2020 году.

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