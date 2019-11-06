Павел Колобков принял участие во Всемирной конференции по вопросам борьбы с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 ноября, в Катовице (Польша) Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков принял участие в работе Всемирной конференции по вопросам борьбы с допингом в спорте.

В своём выступлении глава Минспорта России отметил, что в настоящее время в мире совершенствуются механизмы борьбы с допингом в спорте, разрабатываются новые методы обнаружения запрещённых средств, вносятся изменения в нормативные документы, пересматриваются Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты ВАДА.

«Совместно с коллегами из ЮНЕСКО, Совета Европы и ВАДА мы провели большую работу по реформированию российской антидопинговой системы, что неоднократно признавалось, – подчеркнул он. – Приняли беспрецедентные меры, следуя рекомендациям наших коллег».

«Два года назад мы решили вопрос с осуществлением тестирования в так называемых «закрытых города», – сказал Министр. – Сейчас тестирование спортсменов на территории этих российских городов производится инспекторами допинг-контроля без каких-либо ограничений. Это требование для многих стран вступит в силу с новым Кодексом. Отдельно отмечу разработку нового документа – Международного стандарта по образованию. Уверен, активное проведение образовательных программ – основа успешной работы по противодействию допингу. Совместно с нашими зарубежными коллегами мы полностью изменили подход к этому направлению работы. Сегодня в России антидопинговые занятия предусмотрены и в школах, и на всех этапах подготовки спортсменов».

Павел Колобков подчеркнул, что Россия выполнила все обязательства перед ВАДА в вопросе передачи данных из Московской лаборатории. «В соответствии с решением Исполкома ВАДА (от 20 сентября 2018 года) российская сторона передала ВАДА все запрошенные пробы, – заявил он. – Представителям WADA был обеспечен полный доступ в Московскую лабораторию для получения данных. Мы выполнили все обязательства. В течение этого года мы находились в более тесном сотрудничестве с ВАДА, чем когда-либо прежде».

«Если кто-то из спортсменов будет уличён в употреблении допинга, мы будем разбираться вместе, – заверил Министр. – Если кто-то нарушает антидопинговые правила, то, безусловно, он должен быть наказан. Это правило должно работать по отношению к любому спортсмену из любой страны».

В заключение Павел Колобков отметил, что для нового поколения спортсменов крайне важно знать и понимать, что спорт вне политики, что спорт объединяет.

Пресс-служба Минспорта России

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