Проекты законов об изменениях в КоАП будут рассматриваться только при наличии официального отзыва Правительства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменение в закон о введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Совет Федерации одобрил изменение в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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Как сообщил один из авторов документа, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса в области административного законодательства. Он уточняет порядок внесения проектов федеральных законов, касающихся изменения в КоАП РФ. Предусматривается, что проекты таких законов могут быть внесены только при наличии официальных отзывов Правительства РФ.

Сенатор сообщил, что по договоренности с Правительством РФ сейчас изменения в административное законодательство вносятся лишь в исключительных случаях. «Это обусловлено тем, что в настоящее время по поручению Председателя Правительства РФ готовится, по сути, новый кодекс административных правонарушений, потому что «латать» действующий кодекс уже бессмысленно. Требуется профессиональная кропотливая работа, которую сейчас сведет большой авторский коллектив. Туда вошли представители федеральных органов государственной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной Думы», — сказал сенатор.

Андрей Клишас подчеркнул важность полноценного участия регионов при подготовке Кодекса.

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