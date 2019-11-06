Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное06.11.2019 10:39

Роскосмос участвует в заседаниях ISO

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» принимает участие в заседаниях рабочих групп подкомитета «Космические системы и эксплуатация» Международной организации по стандартизации (ISO), проходящих 5-7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Мероприятие объединяет более ста представителей государств-участников подкомитета из России, США, Германии, Великобритании, Китая, Японии и других стран. В рамках программы планируется рассмотреть более 40 проектов международных стандартов, в том числе разработанных Российской Федерацией.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин передал в адрес участников заседаний приветствие, в котором подчеркнул важность стандартизации для международного сотрудничества в космической сфере. Он отметил, что международная стандартизация является одним из важнейших инструментов для взаимодействия государств в космосе, назвав эту деятельность «работой в интересах будущего».

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