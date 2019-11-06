Сенаторам рекомендовано проводить публичное обсуждение подготовленных ими законопроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Публичные обсуждения планируется проводить не позднее 14 дней до внесения указанных законопроектов в Государственную Думу.

Совет палаты предложил сенаторам проводить публичное обсуждение подготовленных ими законопроектов. Решение принято в целях обеспечения открытости и прозрачности законодательного процесса, учета общественного мнения.

Рекомендуется организовывать проведение публичных обсуждений законопроектов, подготовленных членами СФ в порядке реализации права законодательной инициативы, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета Федерации, а также непосредственно в субъектах РФ. Публичные обсуждения рекомендуется проводить не позднее 14 дней до внесения указанных законопроектов в государственную Думу.

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