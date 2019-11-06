Совет Федерации одобрил закон, касающийся сведений о должниках и коллекторах

Source: Russia – Council of the Federation

Документ доработан в согласительной комиссии с учетом замечаний Совета Федерации.

Совет Федерации одобрил в редакции согласительной комиссии закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Как сообщил член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе).

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Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в ЕФРСФДЮЛ.

Определяются основания для принятия решения об исключении из ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения.

Уточняется перечень сведений о должниках, предоставляемых оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Устанавливается плата за размещение в сети интернет сведений о кредиторе и привлекаемом им коллекторе, внесенных в ЕФРСФДЮЛ, в размере половины размера платы, предусмотренной за размещение сведений в соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По предложению Совета Федерации из предыдущей редакции текста закона исключена возможность доступа третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан. Предусмотрена возможность предоставления любой информации через личный кабинет. Сокращен размер стоимости ежемесячной платы за размещение сведений об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества, о выдаче независимой гарантии, о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и финансовой аренде.

Согласительная комиссия выработала общую позицию по принятым нормам. Все предложения Совета Федерации были учтены, отметил Алексей Дмитриенко.

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