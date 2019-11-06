Устанавливаются дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности

Source: Russia – Council of the Federation

В Трудовом кодексе РФ закрепляется право женщин, работающих в сельской местности, на установление сокращенной продолжительности рабочего времени – до 36 часов в неделю – с выплатой полной зарплаты.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности». С докладом на эту тему выступил заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин. ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

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Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования труда женщин, работающих в сельской местности. Документом предусмотрено закрепление в Трудовом кодексе РФ ряда дополнительных гарантий для этой категории работников, которые в настоящее время установлены Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».

Помимо права на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, которое гарантируется действующей частью второй статьи 262 Трудового кодекса РФ, вводимой Федеральным законом новой статьей 2631 на законодательном уровне признается право женщин, работающих в сельской местности, на установление сокращенной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю) с выплатой заработной платы в том же размере, что и при полной рабочей неделе, а также на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

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