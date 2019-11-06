Э. Набиуллина рассказала сенаторам о деятельности Банка России по развитию финансового рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Центрального банка РФ выступилана заседании Совета Федерации.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила на заседании Совета Федерации. Она проинформировала о деятельности ЦБ по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий.

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Глава Центробанка отметила, что темпы роста экономики — ниже прогнозных, что связано как с внутренними, так и с внешними факторами. «Внутренние – это, прежде всего проблемы инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничивает деловую активность. Внешний фактор – замедление мировой экономики, которое влечет за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост».

«В этих условиях мы должны найти драйверы развития, стимулы, которые позволили бы российской экономике преодолеть негативные тенденции. В нашей деятельности по развитию финансового рынка мы стремимся сфокусировать ресурсы финансового сектора на поддержке эффективных конкурентоспособных предприятий. Одновременно мы ведем работу по другому направлению – это поддержание финансовой и ценовой стабильности, то есть, создание базовых благоприятных условий для реализации бизнес-проектов».

По оценке Эльвиры Набиуллиной, инфляция на конец текущего года будет вблизи целевого значения – 3,3 – 3,7 процента. «Сейчас дезинфляционный фактор превалирует, что позволило нам в этом году снизить ставку в целом на 125 базисных пункта. Вслед за ключевой ставкой снизились и ставки по кредитам, что особенно важно для малого и среднего бизнеса».

Глава Банка России остановилась на развитии фондового рынка, отметив приток розничных инвесторов. «Мы видим интерес наших граждан к фондовому рынку. В этом году число розничных инвесторов превысило 3 миллиона 200 тысяч человек. Необходимо предоставить таким инвесторам достаточный уровень защиты». Ведомство разработало законопроект, защищающий от чрезмерного риска неквалифицированных инвесторов, не имеющих большого опыта работы в этой сфере.

Эльвира Набиуллина подчеркнула важность введения ограничений стоимости кредитов для граждан. Показатель долговой нагрузки введен 1 октября 2019 года. «Теперь заемщикам с высокой долговой нагрузкой сложнее будет получить кредит».

Эльвира Набиуллина ответила на вопросы сенаторов, которые поднимали такие темы, как перспективы криптовалют, снижение ставок по ипотеке, доступность финансовых услуг в Крыму, развитие системы быстрых платежей и другие.

По итогам обсуждения принято Постановление Совета Федерации.

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