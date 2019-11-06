Ю. Воробьев принял участие в выездном заседании Совета ПА ОДКБ и двенадцатом пленарном заседании ПА ОДКБ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятия прошли в Ереване.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в состоявшемся в Ереване выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и двенадцатом пленарном заседании ПА ОДКБ.

Вице-спикер СФ возглавил российскую делегацию, в которую от Совета Федерации вошли председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, заместитель руководителя делегации Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области , заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев, ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области члены Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и Валерий Куликов, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

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В заседании Совета ПА ОДКБ приняли участие руководители парламентских делегаций государств – членов ОДКБ, наблюдатели в Парламентской Ассамблее ОДКБ (Народная Скупщина Республики Сербия и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России) и приглашенные гости (Иран и Куба).

В ходе заседания Совета ПА ОДКБ рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной, коллективной и национальной безопасности, дана оценка сценариям возможного развития обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, рассмотрены итоги председательства Кыргызской Республики в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году, а также вопросы деятельности Организации, в частности, согласованы сроки и место проведения очередного заседания Совета ПА ОДКБ (май 2020 г., Таджикистан, Душанбе).

В ходе двенадцатого пленарного заседания Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вновь избран Председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.

Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла модельные законодательные акты и рекомендации, вносимые по инициативе постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ: о негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности; по совершенствованию национального законодательства государств – членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил; по сближению законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений; по гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ по обеспечению внутренней стабильности и противодействию технологиям внешнего деструктивного воздействия, направленного на дестабилизацию социально-политической обстановки; по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств – членов ОДКБ; по совершенствованию национального законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений; рекомендательный перечень составов преступлений и административных правонарушений в сфере обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства для государств – членов ОДКБ.

Принятые модельные законодательные акты и рекомендации направлены в парламенты государств – членов ОДКБ для использования в работе по совершенствованию законодательства государств – членов Организации.

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