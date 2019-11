Ostatnie posiedzenie rządu w tej kadencji

Jak dodał, przekazujemy następcom państwo w dobrym stanie, z nadzieją, by kolejny rząd pracował równie ciężko dla dobra Polski. Szef rządu podziękował za pracę byłej premier Beacie Szydło, wszystkim ministrom oraz pracownikom im podległym. Wśród istotnych wydarzeń minionych czterech lat rządów premier wymienił m.in. obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wprowadzenie programu 500 plus i innych programów społecznych oraz obniżenie wieku emerytalnego. Ostatnie cztery lata były latami walki: o prawdę historyczną, lepszą gospodarkę oraz sprawiedliwy system podatkowy – zaznaczył szef rządu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że najlepszym świadectwem tego, że Polacy chcą kontynuacji naszych prac jest wybór 13 października.

Source: President of Poland in Polish