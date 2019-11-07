Анастасия Бондаренко: «Необходимо выработать систему преимуществ и преференций для участников независимой оценки квалификации персонала»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 ноября. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на круглом столе «Перспективы развития Национальной системы профессиональных квалификаций: проблемы и решения (на примере электроэнергетики)», организованном комитетом Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Замглавы энергетического ведомства отметила, что Россия находится в условиях глобальной технологической трансформации национальной электроэнергетической системы, подразумевающей, в том числе децентрализацию (распределенная энергетика) и так называемую диджитализацию (внедрение цифровых и интеллектуальных систем). По ее словам, смена технологического уклада влияет на формирование глобальных трендов на рынке труда. «Жизненный цикл профессий сокращается, происходит быстрое «старение» профессий, все большая поляризация квалификаций – самыми востребованными становятся профессии наиболее высокой и наиболее низкой квалификации, растет востребованность «гибридных» профессий, подразумевающих совмещение знаний в одной или нескольких технических областях с навыками проектного управления и развития деловых отношений», – обозначила тенденции заместитель Министра.

Анастасия Бондаренко отметила, что Минэнерго России в рамках актуализации проекта Энергетической стратегии на период до 2035 года определило одной из ключевых стратегических задач наращивания кадрового потенциала ТЭК развитие отраслевой системы профессиональных квалификаций, ее интеграцию с системой профессионального образования.

Замглавы энергетического ведомства добавила, что отрасль полностью интегрирована в национальную систему квалификаций, и очевидны конкретные результаты выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в «майских» указах 2012 года.

Отдельно Анастасия Бондаренко остановилась на вопросе профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. «По данным федерального статистического наблюдения, из реализуемых сейчас в стране около 45 тыс. образовательных программ высшего образования лишь 8% прошли профессионально-общественную аккредитацию (ПОА). Причины – незначительный вес результатов ПОА в реализации государственной образовательной политики. Кроме того, чаще всего инициатором ПОА выступает не работодатель, а вуз; процедура носит добровольный и заявительный характер, является платной, другие причины», – сказала статс-секретарь, добавив, что этой темы нет в повестке обсуждения на федеральном уровне, отсутствует информация в открытых источниках о качестве проводимой профессионально-общественной аккредитации, а также о механизмах контроля этого качества.

По словам заместителя Министра, фиксируется невысокая мотивация работодателей и работников к участию в независимой оценке квалификации. При этом Анастасия Бондаренко отметила, что не считает, что эти механизмы надо навязывать административными или императивными методами. «Необходимо выработать систему преимуществ и преференций для участников независимой оценки квалификации персонала», – сказала она.

Анастасия Бондаренко также отметила роль Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, действующего на базе Ассоциации «ЭРА России» в становлении системы профессиональных квалификаций в электроэнергетике: «Именно усилиями Совета сформирован и утвержден базовый пакет профессиональных стандартов, координируется деятельность по применению в отрасли инструментов независимой оценки квалификаций: сегодня созданы и функционируют 7 региональных центров оценки квалификаций в электроэнергетике, на подходе еще как минимум один региональный центр оценки квалификаций», – сказала Анастасия Бондаренко.

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