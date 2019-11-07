Анатолий Тихонов: «Для энергетической отрасли цифровизация – необходимость»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов в программе «Энергетика» на телеканале РБК рассказал о ходе цифровизации в ТЭК, а также о создании единой государственной информационной системы – ГИС ТЭК.

Анатолий Тихонов подчеркнул, что для энергетической отрасли цифровизация – это необходимость. По его словам, цифровые проекты внедряются российскими компаниями на основе лучших международных практик, а некоторые даже с опережением.

Замминистра также отметил, что Минэнерго России, руководствуясь национальным проектом «Цифровая экономика», помогает компаниям осуществлять политику цифровизации.

«В первую очередь, наша задача – это снижение административных барьеров, обучение кадров, обмен опытом. В том числе, мы ставим для себя задачу, чтобы лучшие технологии смогли быть не просто тиражированы, но и экспортноориентированы», – сказал он.

Анатолий Тихонов также рассказал о том, какие задачи ставит перед собой созданная система ГИС ТЭК.

«Для нас целью является именно на базе той информации, которую мы будем получать, прогнозировать и в итоге принимать управленческие решения. Это принципиально новая современная система, которая, на наш взгляд, позволит реализовать все те задачи, которые мы ставим перед отраслью и которые Правительство ставит перед Минэнерго России», – сказал он.

Кроме этого, замглавы энергетического ведомства отметил, что программное обеспечение ГИС ТЭК было создано на базе российского программного комплекса. Он добавил, что существуют качественные российские продукты, которые уже вошли в реестр Минкомсвязи России. Был проведен конкурс на аналитическую подсистему, и его выиграла российская компания.

«Тот продукт, который сегодня получился, на основе чего создаются информационно-аналитические материалы, позволяет нам с уверенностью сказать, что мы впервые в такой серьезной системе внедрили российский продукт, который по своим качественным характеристикам не только не уступает, но и превосходит западный аналог», – пояснил Анатолий Тихонов.

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