А. Шевченко: Вопросы развития инфраструктуры имеют высокую значимость как для отдельно взятого региона, так и для страны в целом

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло совещание, посвященное актуальным вопросам развития инфраструктуры в субъектах РФ в контексте Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и Стратегии пространственного развития.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание на тему «Актуальные вопросы развития инфраструктуры в субъектах РФ в контексте Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и плана мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года».

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Вопросы развития инфраструктуры имеют высокую значимость как для отдельно взятого региона, так и для страны в целом», — подчеркнул сенатор. «Наш Комитет уделяет особое внимание этим вопросам, и мы уже не раз затрагивали данную тему в рамках мероприятий, посвященных тематике стратегического планирования и пространственного развития».

Андрей Шевченко отметил, что вопросы развития инфраструктуры регионов практически всегда выносятся на мероприятия, проводимые в рамках Дней субъектов в Совете Федерации, находят свое отражение в постановлениях палаты, принимаемых по итогам презентаций регионов. Например, в Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Саратовской области» вошла рекомендация по включению в Комплексный план мероприятий по строительству автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

«Это очень важный объект не только для Саратовской области, поскольку данная дорога соединяет между собой сразу несколько административных центров регионов и городов – спутников», — сказал Андрей Шевченко.

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Сенатор напомнил, что в мае прошлого года принят важнейший документ – Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из ключевых документов, обеспечивающих решение стратегических задач и достижение национальных целей развития страны, поставленных в Указе, является Стратегия пространственного развития Российской Федерации. «Мы конструктивно поработали с коллегами из Минэкономразвития России на этапе подготовки этого документа, благодарны им за учет значительного количества наших замечаний и предложений».

Андрей Шевченко подчеркнул, что в числе задач, которые ставятся Стратегией пространственного развития, на первом месте стоит именно ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Действующие механизмы включения мероприятий в Комплексный план нуждаются в совершенствовании, в том числе в части корректировки критериев отбора мероприятий

В этой связи, считает законодатель, особую актуальность приобретают те мероприятия, которые включаются в перечни мероприятий федеральных проектов, предусмотренных Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. «Исключительно важно, чтобы мероприятия комплексного плана были увязаны также с положениями других документов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов».

Андрей Шевченко проинформировал, что один из основных вопросов, возникающих в субъектах Российской Федерации, связан с действующим порядком включения мероприятий в Комплексный план. Так, например, многие объекты в регионах имеют высокое значение для его социально-экономического развития и обладают потенциалом повышения межрегиональной транспортной связанности. «Однако ряд формально установленных критериев не позволяет включать эти объекты в комплексный план. В этой связи представляется, что действующие механизмы включения мероприятий в Комплексный план нуждаются в совершенствовании, в том числе в части корректировки критериев отбора мероприятий».

По словам законодателя, регионами отмечена потребность в ускорении на федеральном уровне подготовки очень важных для них методических материалов.

Андрей Шевченко обратил внимание на еще один вопрос – это чрезмерная длительность процедур согласования документов территориального планирования, в том числе в целях размещения инфраструктуры, а также процедуры внесения изменений в ранее утвержденные документы по планировке территории. «Эти и другие вопросы развития инфраструктуры в регионах требуют анализа и тщательной проработки», _ подчеркнул парламентарий.

Директор Департамента проектной деятельности и мониторинга проектов Министерства транспорта РФ Александр Семенчишин проинформировал о промежуточных результатах проведения мероприятий в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. Он рассказал о разработанных механизмах, которые необходимы для эффективного выполнения этого документа.

Заместитель директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Олег Булеков сообщил о подготовке комплексных планов модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Он уточнил, что ведомство подготовило необходимые методические рекомендации в адрес регионов.

По итогам обсуждения сенаторы и эксперты приняли рекомендации в адрес профильных комитетов палат Федерального Собрания РФ, Правительственной комиссии по транспорту, министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ, муниципалитетов.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Меликов, МеликовСергей Алимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края члены Совета Федерации, представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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