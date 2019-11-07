В. Матвиенко и В. Володин вносят законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается изменить закон о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вносят законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов.

Среди авторов законопроекта — члены СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в РФ обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства)».

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Как говорится в пояснительной записке к документу, в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность на территории России вправе лишь иностранные студенты, обучающиеся в РФ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих работы или оказывающих услуги в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются.

Такие иностранные студенты имеют право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу. Оно выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в РФ по очной форме

По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тысяч человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться, отмечается в документе.

Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в РФ по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. Законопроект устанавливает, что заключенный вышеуказанными лицами трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению. Регулирование данных вопросов иными федеральными законами допускается как Трудовым кодексом РФ, так и частью первой Гражданского кодекса РФ.

Положения законопроекта прямо соотносятся с концепциями долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, с реализацией приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», говорится в пояснительной записке.

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