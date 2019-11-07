Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие во втором ежегодном форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие во втором ежегодном форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Мероприятие, организованное Российским фондом прямых инвестиций и Советом Федерации, состоялось в Москве.

Выступая на пленарной сессии, глава СФ отметила, что обеспечение масштабного притока инвестиций в регионы – одна из ключевых, стратегических задач государства. «Ведь, как известно, сильная Россия – это, прежде всего, сильные регионы».

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По словам Валентины Матвиенко, эта задача приобретает ещё большую актуальность в связи с реализацией национальных проектов, финансирование которых почти на треть должно быть обеспечено за счёт внебюджетных средств.

«Сегодня вопрос формирования благоприятного делового климата постоянно находится в центре внимания руководства нашей страны. И мы видим, что такая политика приносит свои результаты», — сказала Председатель СФ.

Вопрос формирования благоприятного делового климата находится в центре внимания руководства нашей страны

Она напомнила, что по итогам прошлого года Россия уверенно закрепила свои позиции в первой десятке стран Европы, наиболее привлекательных для прямых иностранных вложений. А в авторитетном рейтинге «Дуинг бизнес» Россия заняла 28-е место, поднявшись за последние семь лет на 92 пункта.

«Но нам, безусловно, есть куда стремиться, и нельзя успокаиваться. На улучшение инвестиционного климата сегодня направлен целый комплекс мер государственной политики. В частности, реализуется правительственный план по ускорению темпов роста инвестиций. Он предусматривает увеличение до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте», — отметила Валентина Матвиенко.

Глава СФ добавила, что теперь до конца года регионам нужно утвердить свои планы по притоку инвестиций в основной капитал. Это положительно скажется на формировании благоприятного инвестиционного климата в субъектах Федерации.

Также дополнительные возможности открывает утверждённая в начале года Стратегия пространственного развития, сказала Председатель СФ. Это важнейший для субъектов Федерации документ, который позволяет строить планы развития в соответствии с экономической специализацией регионов, их уникальными конкурентными преимуществами.

«Идёт работа и по совершенствованию законодательства. На днях Правительство внесло в Государственную Думу законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Документ заложит системную основу для осуществления инвестиционной деятельности в нашей стране и закрепит ключевые параметры государственной политики в этой сфере», — считает Валентина Матвиенко.

Кроме того, продолжила она, летом этого года Советом Федерации был одобрен федеральный закон, уточняющий механизм применения специальных инвестиционных контрактов. Его новеллой стала гарантия неизменности условий ведения бизнеса до окончания таких контрактов.

Глава СФ отметила, что на снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата нацелена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая инициирована Президентом Российской Федерации и ведется под личным контролем Председателя Правительства. «Ожидаем, что уже в эту парламентскую сессию Правительство внесёт проекты законов, необходимые для эффективной реализации реформы, в том числе и на региональном уровне».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что важная роль в работе с инвесторами принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Одно из основных направлений его деятельности — поддержка инвестиционной активности регионов. Совместно с партнёрами РФПИ способствует реализации различных проектов практически во всех субъектах Федерации, их общий объём составил около полутора триллионов рублей.

«Между Советом Федерации и Российским фондом прямых инвестиций налажено тесное взаимодействие. Мы реализуем совместно подписанный Меморандум о сотрудничестве. Хорошим примером нашей работы стало участие Фонда в проведении Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. По их итогам поступило уже более 130 заявок на финансирование региональных проектов», — сказала Председатель СФ.

Как отметила Валентина Матвиенко, механизм государственно-частного партнёрства приобретает особое значение в условиях ограниченности бюджетного финансирования. В прошлом году около 3,5 тыс. проектов в стране реализовывалось с его использованием, и это далеко не предел.

«Мне особенно приятно, что одним из экспертов Фонда в области государственно-частного партнёрства выступает одна из победительниц всероссийского конкурса «Лидеры России» Светлана Костикова, наставником которой я являюсь в этом году. Светлана непосредственно участвовала в разработке специального руководства для регионов по взаимодействию с РФПИ. Документ призван упростить этот процесс, и позволит Фонду эффективнее работать в субъектах», — отметила глава СФ.

По ее словам, другой ключевой инструмент повышения инвестиционной привлекательности экономики — стабильные, благоприятные налоговые условия и налоговые льготы для бизнеса. «Но не всегда они работают так, как хотелось бы. Одни из примеров: сегодня регионам предоставлено право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Казалось бы, полезный инструмент как для регионов, так и для бизнеса. Но, к сожалению, на практике всё не так гладко. Фактически, для небогатых регионов эта возможность остаётся недоступной», — указала Валентина Матвиенко.

Глава СФ сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о стимулировании введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах Федерации и о формировании механизма обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов. В том числе, за счёт плавной реструктуризации бюджетных кредитов и ослабления требований по размеру долгового бремени.

Председатель СФ добавила, что один из важных факторов формирования благоприятного делового климата — доверие между бизнесом и властью. «Я призываю представителей субъектов Федерации более ответственно, внимательно и чутко подходить к работе с инвесторами. И, конечно, регионам стоит тесно взаимодействовать с Российским фондом прямых инвестиций, эффективно использовать механизмы и возможности, которые он предлагает, и активно осваивать новые инвестиционные инструменты», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Призываю представителей субъектов Федерации более ответственно, внимательно и чутко подходить к работе с инвесторами

Глава СФ выразила уверенность, что второй форум «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» станет площадкой для запуска новых интересных инвестиционных проектов, а выработанные на его полях рекомендации послужат хорошей базой для совершенствования законодательства.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении отметил, что среди основных задач – рост доходов россиян, продолжительности их жизни. «Но все это не может быть реализовано без экономического роста и инвестиций».

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что форум имеет большое практическое значение. «Благодаря работе с региональными агентствами, губернаторами, при поддержке Совета Федерации, Министерства финансов РФ национальные проекты могут быть реализованы в регионах еще более качественно и быстро».

В мероприятии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сенаторы, представители крупнейших российских и международных компаний.

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