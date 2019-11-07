В Приморье вынесен приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Уссурийский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданину Китайской народной республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере).

Установлено, в декабре 2017 года злоумышленник через посредника решил дать взятку не осведомленному о его преступных намерениях руководителю Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Зная о самовольном характере постройки, за денежное вознаграждение он предполагал получить положительное заключение о соответствии построенного им объекта капитального строительства (гостиницы в г. Владивостоке) требованиям установленных технических регламентов и норм, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Для реализации задуманного он нашел посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которому передал 500 тыс. руб. в качестве первой части взятки в общей сумме 5 млн. руб.

Дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю, которые изъяли переданные денежные средства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 25 млн рублей.

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