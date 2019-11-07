Евгений Грабчак: «ВИЭ являются одним из наиболее инвестиционно привлекательных направлений электроэнергетики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак выступил на панельной сессии «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в рамках Форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Участники мероприятия обсудили вопросы реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Замглавы энергетического ведомства напомнил, что в рамках реализации Плана в зоне ответственности Минэнерго России находятся порядка 40 мероприятий по электроэнергетике и около 20 мероприятий в части нефтегазовой отрасли. По словам Евгения Грабчака, одним из наиболее инвестиционно привлекательных направлений электроэнергетики является создание среды развития возобновляемых источников энергии: «Особенно актуален этот вопрос в децентрализованных зонах. Минэнерго принимает меры, стимулирующие инвесторов и гарантирующие окупаемость инвестиций, которые были привлечены для внедрения новых технологий ВИЭ».

Заместитель Министра отдельно остановился на вопросе интеллектуализаци энергосетей. «Компания «Россети» оценивает программу цифровизации до 2025 года в 1,3 триллиона рублей. Это очень перспективное направление. Конечно, для полноценной реализации проекта нужно еще много поработать: создать соответствующее правовое поле, определить стимулы, которые будут мотивировать инвесторов. Но мы рассчитываем, что в программу цифровизации будут привлечены значительные инвестиции. Потенциал большой».

Справочно: Крупнейший региональный форум «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» проводится РФПИ совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во второй раз. Форум 2019 года посвящен ключевой теме социально-экономического развития страны – реализации национальных проектов.

07.11.2019

5 ноября с 16-00 до 21-00 из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег, ветер порывами до 15 м/с) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Вологдаэнерго»).

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