Source: Russia – Council of the Federation

Экспертный совет по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике обсудил тему «Нормативное правовое обеспечение фитнес-индустрии».

Состоялось заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике, посвященное нормативному правовому обеспечению фитнес-индустрии. Мероприятие провел председатель Экспертного совета Константин Вырупаев.

В своем выступлении он отметил важность внесенных изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности фитнес-центров. Поправки были внесены и приняты в этом году.

Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике

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В ходе заседания также обсуждались вопросы льготного налогообложения, применения профессиональных стандартов, осуществления фитнес-центрами спортивной подготовки, страхования от несчастных случаев, кадрового обеспечения, в частности, повышения квалификации и переподготовки специалистов фитнес-индустрии.

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По словам председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Министерство финансов РФ направило в Правительство поправки в Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Глава профильного Комитета СФ заявил, что поддержит законопроект Министерства финансов.

Мы поддержали закон, приравнивающий деятельность фитнес-клубов к виду массового спорта. Именно этот шаг и позволил пойти дальше и разработать норму о социальном налоговом вычете

«В весеннюю сессию мы поддержали закон, приравнивающий деятельность фитнес-клубов к виду массового спорта. Именно этот шаг и позволил пойти дальше и разработать норму о социальном налоговом вычете», — пояснил сенатор.

Валерий Рязанский сообщил, что для возмещения уплаченного в казну налога будет необходим официальный договор с фитнес-клубом на оказание услуг, позволяющих пользоваться спортивным залом, а также разными видами тренировок. Парламентарий уверен, что эта мера станет мотивацией для граждан к занятиям спортом.

Заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия также назвал введение налогового вычета положительной мерой, которая выгодна как гражданам, так и государству. «Для россиян это — возможность возврата части средств, потраченных на занятия спортом. Для государства — здоровое и трудоспособное население, что соответствует задачам государственной социальной политики».

Специалисты спортивной индустрии отметили необходимость дальнейшего совершенствования нормативного-правового регулирования данной сферы, установления стандартов качества оказываемых фитнес услуг.

Подводя итоги заседания Экспертного совета, Константин Вырупаев отметил, что фитнес-индустрия страны обладает огромным потенциалом. «Решение вопросов, обозначенных на заседании, даст толчок развитию фитнеса в России, принесет положительный результат в популяризацию здорового образа жизни и процесс оздоровления нации», — подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие Статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Надежда Ерастова, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, Национального агентства развития квалификаций, ведущих спортивных вузов.

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