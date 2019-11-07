Зарплаты не повысят. Морковку для народа отодвинули подальше

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Экономические реформы будут только тогда, когда к власти придут новые честные и профессиональные люди.

Как правило, перед каждыми выборами белорусов стараются чем-нибудь порадовать. Внеплановым повышением пенсий или ростом зарплат. В этом смысле сейчас необычно тихо. Ну, разве что ВВП обещают повысить. Правда, не сейчас, а к 2025 году. Зато сразу на 67%. Эх, заживем! Хотя вряд ли. Это больше похоже на морковку для ослика, которую отодвинули подальше, чтоб не надо было двигать каждый год.

Почему из этих планов ничего не получится? Чтобы достичь такого результата экономика Беларуси должна каждый год прирастать в среднем на 9%. С чего бы это, если последние два года рост составлял соответственно 2,5 и 3 процента. Не бывает серьезного роста без инвестиций, причем желательно иностранных. Потому что именно иностранные инвестиции приносят с собой не только деньги, но и новые современные технологии, новые продукты, новые рынки сбыта.

Для инвестиций нужны реформы, потому что ни один предприниматель в здравом уме не вложит деньги в страну, где никто не гарантирует ему сохранность вложений, а реформ не будет, об этом Лукашенко заявлял уже не раз. В этом смысле ему можно верить. А значит, не будет ни роста зарплат и пенсий, не будет новых рабочих мест. Все больше беларусов будут сниматься с насиженных мест и уезжать на заработки за рубеж. Сначала временно – потом навсегда.

Есть ли выход из этого положения? Безусловно, есть, он в смене власти. А для этого нужны выборы, честные, свободные, прозрачные. Когда каждый кандидат в депутаты всех уровней имеет право на своего представителя в избирательных комиссиях. Когда голоса избирателей действительно считают, считают так, чтобы каждый член комиссии, каждый наблюдатель видел каждый бюллетень и был уверен, что в вывешенном протоколе действительно отображено волеизъявление избирателей, воля белорусского народа.

А пока выступления кандидатов не пускают в эфир из-за слов о необходимости смены власти, об импичменте действующему президенту, о том, что страна зашла в тупик. Окружные комиссии берут на себя право редактировать выступления кандидатов в прессе. Они настолько уверовали в собственную безнаказанность, что без зазрения совести нарушают уголовный кодекс.

Объединенная гражданская партия понимает, что на сегодняшний день выборов в Беларуси нет. Но мы выдвигали и будем выдвигать своих кандидатов для того, чтобы все больше людей узнавали, что есть программа «Миллион новых рабочих мест», которая реально может в считанные годы поднять благосостояние страны. В самой программе ничего сложного нет. Чтобы экономика росла нужны инвестиции, нужна защита собственности и свобода личной инициативы. Народ должен понять, что без реальных выборов нельзя лишить властных полномочий людей, которые полностью дискредитировали себя за последние четверть века. Мы должны заставить их вспомнить Конституцию и статью о народовластии, мы должны сами выбирать тех, кому доверим управлять страной. Мы должны заставить уважать наш выбор и учиться защищать его.

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