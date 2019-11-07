Н. Косихина: Ассамблея Фонда «Русский мир» объединила представителей разных стран, любящих Россию, ее историю и культуру

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе XIII Ассамблеи Фонда «Русский мир» в Ярославле.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области приняла участие в работе XIII Ассамблеи Фонда «Русский мир», которая прошла в Ярославле.

Наталия Косихина и Виктор Смирнов приняли участие в работе XIII Ассамблеи Фонда «Русский мир»

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Наталия Косихина приняла участие в работе XIII Ассамблеи Фонда «Русский мир»

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XIII Ассамблея Фонда «Русский мир»

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XIII Ассамблея Фонда «Русский мир»

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Виктор Смирнов и Наталия Косихина

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Григорий Карасин, Наталия Косихина и Виктор Смирнов приняли участие в работе XIII Ассамблеи Фонда «Русский мир»

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Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику-монументу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов

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Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику-монументу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов

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В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и заместитель председателя Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области

Наталия Косихина отметила, что Ассамблея объединила людей с разных континентов, которые любят русский язык, нашу страну, ее историю и культуру. «Русский мир – это самоощущение людей, которые чувствуют себя причастными к этой великой цивилизации».

Русский мир – это самоощущение людей, которые чувствуют себя причастными к этой великой цивилизации

«Обширная проблематика Ассамблеи затронула острые для всего русского мира вопросы: сохранения исторической памяти, противостояния попыткам фальсификации истории, что особенно актуально в преддверии празднования 75-летия Великой Победы», — подчеркнула Наталия Косихина.

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Парламентарий сообщила, что в рамках ассамблеи состоялись дискуссионные площадки, заседания круглых столов с зарубежными специалистами и преподавателями, выставки, подведение итогов конкурсов и награждение победителей, пресс-туры и общение сотен участников из десятков стран.

По ее словам, Ассамблея «Русского мира» – это международный форум, который ежегодно проводится Фондом «Русский мир» в разных российских городах накануне Дня народного единства. В работе форума приняли участие около 800 человек из 80 государств. Это общественные деятели, руководители объединений соотечественников, ученые, представители русскоязычных СМИ, духовенства, эксперты, дипломаты, университетские преподаватели, учителя русского языка и литературы.

Гости ассамблеи приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику-монументу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также стали участниками городских праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства.

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