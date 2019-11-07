Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководителем фонда «Эстафета поколений» А. Анишиным.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия в рамках работы в регионе встретился с председателем правления Карельского регионального общественного фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» Александром Анишиным.

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Сенатор отметил, что поисковики занимаются благородным и важным делом – сохраняют историческую правду о Великой Отечественной войне. «Благодаря масштабной работе, которую провели участники фонда, Петрозаводску в 2015 году было присвоено звание «Город воинской славы»», — сказал Игорь Зубарев.

Если раньше поисковики все делали на свои и спонсорские деньги, то сейчас привлекаются бюджетные средства

За 12 лет работы поисковиками фонда были найдены останки 2175 бойцов и командиров РККА, 577 воинов перезахоронены.

«Если раньше поисковики все делали на свои и спонсорские деньги, то сейчас привлекаются бюджетные средства. Так, памятник «Высота 168,5» был создан в основном за счет президентского гранта», — рассказал Александр Анишин.

В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения в поисковое движение молодежи и создания Музея Карельского фронта в Беломорске. Поисковики, занимающиеся наполнением фондов будущего музея, пригласили сенатора в состав рабочей группы по реализации проекта.

«Готов оказать всяческую поддержку в создании музея, который должен стать центром патриотического воспитания в Карелии», — подытожил Игорь Зубарев.

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