Посещение центра «Эрмитаж-Сибирь»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели первую после открытия центра «Эрмитаж-Сибирь» выставку «Сжимая рукоять меча…» Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».

Президенты двух стран ознакомились с экспозицией, объединяющей свыше 400 экспонатов из фондов Государственного Эрмитажа, среди которых предметы вооружения, памятники декоративно-прикладного искусства, медали, монеты, живопись, графика.

Кроме того, главы России и Казахстана посетили залы, в которых представлены полотна местных художников.

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