При поддержке «Газпром добыча Надым» издан альбом произведений графики

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 ноября 2019, 15:00

2 ноября в Салехарде (ЯНАО) прошла презентация изданного при поддержке «Газпром добыча Надым» альбома «Уникальная и печатная графика из собрания МВК им. И. С. Шемановского». Презентацию провели во время вернисажа выставки «Всемирное тяготение» в рамках V Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала». В мероприятии приняли участие художники из Санкт-Петербурга, Таллина, Риги, Алматы, Салехарда. Выставку посетило порядка двухсот человек.

В альбом вошло более 100 работ 45 российских художников из коллекции уникальной и печатной графики окружного музейно-выставочного комплекса. Историческая ретроспектива — с середины XX в. до нашего времени. Герои произведений — герои своего времени. Коллекция рассказывает о промышленном освоении Ямало-Ненецкого автономного округа, природе и людях, первопроходцах-романтиках и коренных жителях региона.

В альбом вошли произведения художников, интересовавшихся севером, поэтому их география не ограничивается только Ямало-Ненецким автономным округом. В издании собраны работы авторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Таллина, Риги, Алматы, Красноярска, городов Тюменской области, Алтайского края. В частности, в альбоме опубликована графика Виталия Петрова (Камчатского), произведения которого представлены в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и других музеев России и Европы. В издание также вошли работы талантливых ямальцев, среди которых уроженец Приуральского района ЯНАО — заслуженный учитель школы РСФСР, писатель, переводчик, автор первого хантыйского букваря Петр Хатанзеев.

ООО «Газпром добыча Надым» активно содействует социально-культурным проектам на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе музейным. В частности, газовики участвуют в формировании фондов окружного музея, поддерживают выставочную деятельность.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Газодобывающее предприятие создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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