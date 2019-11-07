Расширение взаимодействия в законотворческой сфере с ФСИН обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел совещание с руководством Федеральной службы исполнения наказаний.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание, посвященное вопросам расширения взаимодействия в законотворческой сфере с Федеральной службой исполнения наказаний.

Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Дмитрий Шатохин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Сергей Фабричный

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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В мероприятии приняли участие члены СФ Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области и Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, его заместители Рустам Степаненко и Валерий Балан, представители Министерства юстиции РФ.

Андрей Кутепов отметил, что совместная работа Совета Федерации и Федеральной службы исполнения наказания ведется по нескольким направлениям. «Это и мероприятия, и работа с нормативными актами, и решение текущих вопросов».

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Сенатор напомнил, что в июле 2018 года состоялось совещание на тему «Вопросы социальной адаптации заключенных путем организации предприятий в уголовно-исправительных учреждениях». На нем обсуждались вопросы реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», были выявлены проблемы в производственной сфере уголовно-исполнительной системы. Поставлены вопросы социальной адаптации заключенных в уголовно-исправительных учреждениях.

В октябре 2018 года состоялось совещание «Организация единой информационной площадки для обеспечения взаимодействия бизнеса и учреждений ФСИН», где Министерство промышленности и торговли России с целью информирования предпринимательского сообщества предложило использовать свой ресурс как основной для размещения информации о свободных производственных площадках на территории учреждений ФСИН России.

«В рамках деятельности Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации сенаторы посетили учреждения уголовно-исполнительной системы и провели совещания по вопросам загрузки мощностей ФСИН России в 16 регионах», — сказал Андрей Кутепов.

«Обкатка» сотрудничества всех сторон проходила в течение 2018–2019 годов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Неоднократно проводились встречи, семинары, выставки, связанные с продвижением продукции ФСИН на рынке и загрузкой таких учреждений заказами», — отметил парламентарий.

Ряд мероприятий был посвящен рассмотрению проблем правового регулирования и организации на территории учреждений ФСИН производств по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов

По его словам, ряд мероприятий был посвящен рассмотрению проблем правового регулирования и организации на территории учреждений ФСИН производств по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, а также привлечению осужденных к такому труду. В рамках работы Временной комиссии этот вопрос обсуждался в регионах.

По состоянию на 25 сентября 2019 года в 48 территориальных органах ФСИН России осуществляется деятельность по сортировке и переработке отходов производства и потребления. В целом по УИС на работы по сортировке и переработке отходов производства и потребления за 8 месяцев 2019 года удалось увеличить количество трудоустроенных осужденных с 636 до 1657 человек, сказал Андрей Кутепов.

Сенатор отметил, что в настоящее время ведется активная работа по изменению положений Федерального закона о госзакупках. В частности, направлен на согласование законопроект в части дополнения закона нормой, которая будет давать преференции тем предприятиям, которые привлекают на работы осужденных. Идет работа над законопроектом о сокращении удержаний из заработной платы работающих осужденных для создания дополнительной мотивации осужденных к труду. «Несомненным совместным успехом можно считать принятие Федерального закона о возможности привлечения к труду и создания необходимых условий для организации труда лиц, осужденных к принудительным работам, а также осужденных, отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях».

На рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты об улучшения условий содержания в местах содержания под стражей женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных женщин, отметил Андрей Кутепов.

Александр Калашников отметил, что между ФСИН и Советом Федерации сложились продуктивные отношения. «Те направления сотрудничества, которые сегодня озвучены, имеют хорошую перспективу, хорошие возможности для реализации».

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