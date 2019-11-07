Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус07.11.2019 10:00

Саммит молодых ученых и инженеров в Сочи

С 28 октября по 3 ноября 2019 года представители Госкорпорации «Роскосмос» приняли участие во II Ежегодном саммите молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки» в городе Сочи. Его организатором выступил Образовательный центр «Сириус».

В саммите приняли участие более 300 студентов и аспирантов — выпускников Образовательного центра «Сириус», получателей грантов Президента Российской Федерации, молодые люди, чьи достижения включены в государственный информационный ресурс детей и молодежи, проявивших выдающие способности.

В рамках образовательной программы Роскосмосом был представлен информационный стенд, где студенты-участники, коллеги из вузов и партнерских компаний смогли получить подробную информацию по целевому набору и познакомиться с деятельностью предприятий ракетно-космической отрасли. Кроме того, во время работы сессии междисциплинарных исследований свою лекцию по теме «Системная инженерия. Профессия: „Инженер“» провел начальник управления обучения и развития персонала НПО Энергомаш Валерий Сметанин.

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