Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол», посвященный состоянию и перспективам развития педагогического образования в Российской Федерации. Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс. КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области

Сенатор отметил, что повышение качества педагогического образования, престижа профессии учителя — одно из важнейших направлений развития системы образования в стране.

«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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Виктор Кресс

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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Виктор Басюк

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»

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«Обновленные цели и содержание общего образования повышают существующие и создают новые требования к качеству деятельности педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической деятельности в целом. На решение проблем в этой сфере, в том числе направлены национальный проект «Образование» и федеральный проект «Учитель будущего», формирование и внедрение в соответствии с поручением Президента России национальной системы профессионального роста педагогических работников», — сказал Виктор Кресс.

Обновленные цели и содержание общего образования повышают существующие и создают новые требования к качеству деятельности педагогических работников

По словам сенатора, за прошедшее время удалось многое сделать. В частности, разработаны и апробированы новые технологии подготовки педагогов, совершенствуется содержание образовательных программ в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты профессионального образования, улучшается система повышения квалификации учителей.

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Среди основных проблем Виктор Кресс назвал дефицит специалистов, недостаточность профориентационной работы по формированию и развитию устойчивой мотивации у обучающихся к будущей педагогической деятельности, а также наличие разрыва между содержанием, технологиями и образовательными результатами подготовки будущих педагогов.

«Основываясь на обращениях из регионов от ректоров вузов, к серьезной проблеме можно отнести обучение по педагогическим специальностям на уровне бакалавриата. Вопросы подготовки учителей затрагивались на недавно состоявшемся Совете по русскому языку, который провел Президент РФ. В связи с этим полагаю правильным рассмотреть вопрос о возвращении специалитета на педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла. Также считаю недопустимым сокращение контрольных цифр приема на бюджетные места по педагогическим специальностям», — подчеркнул Виктор Кресс.

«Нам, парламентариям, важно экспертное мнение именно для того, чтобы система подготовки педагогических кадров была качественной, отвечала вызовам времени, учитывала мнение профессионалов и общественности», — уверен он.

Заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк проинформировал о деятельности по реализации федерального проекта «Учитель будущего», входящего в состав национального проекта «Образование». По его словам, проект направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов, а также на создание системы стимулирования профессионального роста.

«Первоочередная задача сегодня — сбалансировать потребность и систему подготовки педагогов. Политика Министерства заключается в том, чтобы максимальное количество выпускников по педагогическим специальностям приходило в школу. Их должно быть не менее 70 процентов», — подчеркнул заместитель Министра.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская отметила важность оказания органам государственной власти регионов всесторонней помощи в вопросах формирования перспективной потребности в педагогических кадрах и отбору в профессию мотивированных к труду абитуриентов.

Отдельное внимание заместитель Министра уделила совершенствованию механизмов целевого обучения.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы профессиональной ориентации, совершенствования механизмов целевого приема на обучение в вузы по направлениям педагогического образования, создания условий, способствующих закреплению в профессии молодых учителей, кадровой поддержки сельских школ, в том числе малокомплектных, заработной платы педагогов, методического обеспечения учебных программ и другие.

В заседании приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и Владимир Бекетов, БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, директор Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Ярославской области Ирина Копотюк, директор Богданихской средней школы Светлана Клюхина, ректоры вузов, представители исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, преподаватели.

По итогам работы «круглого стола» принят за основу проект рекомендаций в адрес Правительства РФ и профильных министерств. Документ будет доработан с учетом поступивших предложений.

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