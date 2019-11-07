Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание «круглого стола» на тему «Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как основной этап реализации федерального проекта «Старшее поколение».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и заместитель председателя этого Комитета Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как основной этап реализации федерального проекта «Старшее поколение».

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Мероприятие, организованное по инициативе Совета Федерации и при поддержке правительства Рязанской области, состоялось в г. Касимове. Участники заседания подробно ознакомились с опытом региона по созданию системы долговременного ухода.

«Перед регионами поставлена задача – довести до современного уровня систему социального обслуживания, сделать ее более модернизированной и ориентированной на потребности людей пожилого возраста», — сказал Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что при решении задачи по созданию современной системы ухода необходимо преодолеть разрозненность медицинских, социальных и реабилитационных услуг, сломать стереотип о том, что полноценный уход может оказываться только в стационарных условиях.

При решении задачи по созданию современной системы ухода необходимо преодолеть разрозненность медицинских, социальных и реабилитационных услуг

По мнению Елены Бибиковой, определенную роль должны взять на себя социально ориентированные некоммерческие организации. «Развитие негосударственного сектора в условиях рыночной конкуренции должно повысить качество предоставляемых населению социальных услуг и расширить возможности оказания услуг вне стационарных организаций».

Парламентарий подчеркнула, что использование новых социальных технологий субъектами РФ при создании системы долговременного ухода позволяет продлить нахождение граждан пожилого возраста в домашних условиях.

«Необходимо обобщить и распространить лучшие социальные технологии, включая стационарозамещающие, на территории всей страны», — сказала Елена Бибикова.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков сообщил, что в регионе соответствующий проект реализуется в 17 государственных учреждениях социального обслуживания, в том числе комплексных центрах, стационарных учреждениях общего типа и психоневрологического профиля, осуществляющих свою деятельность в 9 муниципальных образованиях.

«Создано 17 служб помощников по уходу на дому и в стационарных условиях, семь служб сопровождения граждан, нуждающихся в уходе, шесть служб выдачи средств реабилитации, открыто четыре отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов», — перечислил Денис Боков.

Он рассказал об организации работы по обучению лиц, осуществляющих уход за родственниками, навыкам ухода с выдачей документов об образовании и методических пособий. «До конца 2019 года будет обучено 475 человек», — добавил министр.

В ходе выездных мероприятий участники «круглого стола» ознакомились с работой Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения, посетили граждан, которые получают услуги по уходу на дому.

В заседании приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ, департаментов здравоохранения и социальной защиты шести регионов, руководители профильных министерств Рязанской области, главы администраций Касимовского муниципального района и г. Касимова.

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