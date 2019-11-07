Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное07.11.2019 18:41

Совет директоров ЦНИИмаш

На состоявшемся заседании Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» в соответствии с вызовами и задачами, стоящими перед Госкорпорацией «Роскосмос», решение которых в том числе поручено Обществу, принята новая организационная структура АО «ЦНИИмаш».

В нее вошли вновь созданные подразделения, такие, как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, Проектный офис «Сфера», Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский Центр многоразовых ракетно-космических систем, Центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический Центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.

По итогам состоявшегося Совета единогласным решением на должность генерального директора Общества утвержден Сергей Владимирович Коблов.

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