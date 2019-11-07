Source: Russia – Council of the Federation

В Барнауле проходит научно-практическая конференция «От биопродуктов к биоэкономике».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках работы в регионе принял участие в научно-практической конференции «От биопродуктов к биоэкономике».

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«Научно-практические конференции межрегионального уровня становятся своеобразной традицией для Алтайского края, объединяющей ученых, экспертов, сельхозтоваропроизводителей и представителей отраслевых союзов в области развития биотехнологий и биологизации сельского хозяйства от Урала до Дальнего Востока», — сказал сенатор. Он отметил значимую роль агропромышленного комплекса Алтайского края в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Как считает парламентарий, в обществе уже сформировался устойчивый запрос на здоровое питание и сельскохозяйственную продукцию, основанную на агроэкологических подходах.

В обществе сформировался устойчивый запрос на здоровое питание

Сергей Белоусов уверен, что развитие сельского хозяйства, в том числе экспортно-ориентированного, связано с развитием органического, высокотехнологичного и инновационного производства на основе органических и «зеленых» технологий. «Органическое сельское хозяйство призвано поддерживать и улучшать здоровье не только человека, но и почвы, растений, животных, и планеты как единого целого. На органическое хозяйство оказывают меньшее воздействие внешние экономические факторы. А производственные процессы не зависят от поставок удобрений, пестицидов и других химических препаратов».

Сенатор подчеркнул роль отечественной науки в развитии «зеленых» технологий и выразил уверенность, что слаженная работа законодателей, научного сообщества и экспертов поможет продвинуться вперед не только в вопросах применения биотехнологий в сельском хозяйстве, но и в развитии «зеленой» экономики в целом.

В ходе конференции Сергей Белоусов вручил благодарности Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ученым ведущих вузов Алтайского края за весомый вклад и значительные научные достижения в развитии биотехнологии.

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