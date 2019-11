Premier: Pamięć jest rzeczą niezbędną do funkcjonowania narodu

Zobacz film Gala Strażnik Pamięci » Historia jest dziełem człowieka – kontynuował Mateusz Morawiecki cytując polskiego wieszcza Zbigniewa Herberta. Podziękował wszystkim tym, którzy są emisariuszami z przeszłości do przyszłości. Wszelkie inicjatywy, które zmierzają do odbudowy pamięci, są niezwykle cenne – zakończył premier. Nagroda tygodnika “Do Rzeczy” nazwana Strażnik pamięci przyznawana jest w trzech kategoriach: Twórca – wyróżnienie osoby, które przyczyniają się do odnowienia pamięci. Instytucja – tytuł przyznawany jest muzeom, stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom, które zostały powołane lub w minionym roku podjęły nowe inicjatywy służące realizacji celów konkursu oraz Mecenas – nagrodę otrzymuje podmiot publiczny lub komercyjny, w szczególny sposób materialnie wspierający dbałość o pamięć historyczną.

Source: President of Poland in Polish