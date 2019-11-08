А. Климов: Готовятся поправки, регулирующие распространение информации иностранными СМИ на территории России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор надеется, что изменения в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будут одобрены российским парламентом до конца текущего года.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, глава Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края сообщил, что сенаторы готовят уточнения к законодательным поправкам, регулирующим распространение информации иностранными СМИ на территории России. Речь идет об изменениях в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Андрей Климов напомнил, что в декабре 2017 года соответствующие документы были подготовлены и внесены на рассмотрение Государственной Думы за подписью депутатов ГД и членов СФ – Андрея Клишаса КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и Людмилы Боковой. БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

«С целью защиты российского суверенитета в информационном пространстве наработана правоприменительная практика», — сказал сенатор.

По его словам, эти решения выверены, соотнесены с международной практикой и используют выводы и рекомендации, сделанные в ходе и по итогам избирательного цикла в Российской Федерации в сентябре текущего года.

«Документ находится в высокой степени готовности и может быть реализован во втором и третьем чтениях. В случае, если коллеги из Государственной Думы одобрят изменения до конца этого года, полагаю, что Совет Федерации также вынесет свое решение на этот счет», — считает Андрей Климов.

Как уточнил законодатель, речь идет о том, что иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие информацию для неограниченной аудитории, в том числе в сети интернет, и получающие при этом средства от иностранных источников.

Речь идет о том, что иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие информацию для неограниченной аудитории

«Такое физическое лицо должно быть зарегистрировано в реестре Министерства юстиции РФ в качестве иноагента, вести соответствующую отчетность, в определенных случаях, соответствующим образом маркировать свою информацию сообщением о том, что материалы созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) созданным им российским юридическим лицом».

По словам Андрея Климова, предусматривается, что зарубежные СМИ, признанные иностранным агентом, должны будут в обязательном порядке в течение месяца зарегистрировать на территории России юридическое лицо, а уже имеющее такое юридическое лицо — зарегистрировать их в Российской Федерации в качестве иностранного агента.

Андрей Климов также обратил внимание на то, что в поправках не содержится нормы об уголовном преследовании за его нарушение. «Лица, нарушившие нормы закона будут подвергаться административным взысканиям в виде штрафных санкций».

«Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассчитывает, что принятие этих документов даст возможность в 2020 году резко сократить пространство для деятельности, направленной на расшатывание основ нашего Конституционного строя и вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — заключил Андрей Климов.

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