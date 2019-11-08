А. Клишас: Необходимо ввести административную ответственность за незаконное приобретение и последующее использование персональных данных

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подержал соответствующую инициативу Роскомнадзора.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края поддержал инициативу Роскомнадзора установить административную ответственность за незаконное приобретение и последующее использование персональных данных.

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«Закон о персональных данных предусматривает обязанность оператора при обработке персональных данных по принятию необходимых мер защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, в том числе их копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства при их обработке. Вместе с этим законодательством не предусмотрена ответственность за приобретение и использование персональных данных, полученных незаконным путем», — сказал сенатор.

Законодательством не предусмотрена ответственность за приобретение и использование персональных данных, полученных незаконным путем

«Действующее законодательство устанавливает специальный правовой режим доступа к информации, относящейся к персональным данным. Исключение из режима свободного доступа к этой информации направлено на защиту права на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Конституцией РФ, — отметил Андрей Клишас. — Необходимо поддержать инициативу о законодательном закреплении ответственности за приобретение и использование персональных данных, полученных незаконным путем, поскольку её принятие позволит создать необходимые условия для защиты прав граждан».

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